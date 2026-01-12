В Эрмитаже произошло короткое замыкание
Короткое замыкание зафиксировали в помещении серверной в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило управление МЧС по городу.
Сообщение о ЧП поступило 12 января в 06:19 мск.
«В четырехэтажном здании музея "Государственный Эрмитаж", на четвертом этаже, в помещении серверной площадью 30 кв. м происходило короткое замыкание», - отметили в ведомстве.
Замыкание было ликвидировано в 06:55 по Москве. Данных о пострадавших не поступало.
Ранее в Красноярской филармонии произошло задымление, пишет 360.ru. Из здания эвакуировали 600 человек, в том числе 300 детей.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru