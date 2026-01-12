Мерц прибыл с первым визитом в Индию
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Индию с первым визитом. Об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал в соцсети X.
Глава правительства ФРГ прилетел в аэропорт Ахмедабада.
«Индия и Германия отмечают 75-летие дипломатических отношений и 25-летие стратегического партнерства. Визит канцлера Мерца и его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди, которая состоится позже сегодня, еще больше укрепят партнерство между Индией и Германией», - указал Джайсвал.
Ранее Мерц принял участие во встрече «коалиции желающих» в Париже. По ее итогам канцлер заявил что Украине и Европе в рамках урегулирования конфликта «придется пойти на компромиссы», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доминиканский футболист Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал»
- В России разработают ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты
- Протестующим в Иране пообещали скорую помощь из США
- В Эрмитаже произошло короткое замыкание
- Мерц прибыл с первым визитом в Индию
- Поселок под Хабаровском остался без воды и отопления в мороз из-за аварии
- Минпромторг: Россия на финальном этапе сертификационных испытаний новых самолетов
- Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
- Над регионами России уничтожили 13 украинских беспилотников
- Трамп: Доходы США от минеральных ресурсов Украины превысят $350 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru