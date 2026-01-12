Мерц прибыл с первым визитом в Индию

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Индию с первым визитом. Об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал в соцсети X.

Глава правительства ФРГ прилетел в аэропорт Ахмедабада.

«Индия и Германия отмечают 75-летие дипломатических отношений и 25-летие стратегического партнерства. Визит канцлера Мерца и его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди, которая состоится позже сегодня, еще больше укрепят партнерство между Индией и Германией», - указал Джайсвал.

Ранее Мерц принял участие во встрече «коалиции желающих» в Париже. По ее итогам канцлер заявил что Украине и Европе в рамках урегулирования конфликта «придется пойти на компромиссы», пишет Ura.ru.

