Протестующим в Иране пообещали скорую помощь из США
Пока президент США Дональд Трамп рассматривает возможность силового воздействия на Иран, о готовности возглавить страну во время переходного периода заявил наследный принц свергнутого в 1979 года шаха Реза Пехлеви.
США рассматривают «очень серьезные» варианты ответа на акции протеста в Иране, не исключено и применение силы. Об этом в ходе беседы с журналистами на борту президентского лайнера заявил американский лидер Дональд Трамп.
Какие именно меры могут быть предприняты в отношении Ирана, президент США не уточнил. Ранее Трамп также заявлял, что Вашингтон готов «прийти на помощь» протестующим.
Как уточняет газета Wall Street Journal, Трамп проведет встречу с высокопоставленными представителями своей администрации 13 января. На совещании будут обсуждаться последующие действия Вашингтона в отношении Ирана.
В частности, говорится в публикации, в мероприятии будут участвовать председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио.
По мнению издания, дальнейшие действия США могут подразумевать «развертывание секретного кибероружия против иранских военных и гражданских объектов, введение дополнительных санкций против Тегерана и военные удары».
Вместе с тем, свидетельствует газета, окончательное решение в ходе встречи принято не будет, поскольку обсуждения находятся на ранней стадии.
Напомним, сильное падение курса иранского риала привело к протестам со стороны торговцев, беспорядки начались 29 декабря прошлого года. На следующий день к ним подключились студенты. Кроме того, группы неизвестных с оружием появились на улицах 2 января. При этом участились вооруженные столкновения между силовиками и протестующими.
Официальную позицию озвучили иранские власти. Они назвали бунтовщиков террористами, а ответственность за беспорядки в стране возложили на США и Израиль.
Волнения затронули большинство крупных городов. Наиболее массовые акции протеста наблюдаются в Тегеране, наиболее ожесточенными столкновениями отметились юго-запад и запад страны — Лоргедан, Керманшах и Малекшахи.
Согласно последним данным, предоставленным правозащитной организацией HRAI, подавление общенациональных протестов унесло жизни по меньшей мере 544 человек, в том числе 48 сотрудников сил безопасности (по данным властей страны — 38 силовиков). Количество раненых неизвестно. Арестовали как минимум 10,6 тысячи протестующих.
Вместе с тем, уточняет агентство Associated Press, оценить из-за рубежа количество погибших и масштабы протестов весьма затруднительно, поскольку в Иране нет интернета с 8 января.
КУДА УДАРЯТ
Тем временем ряд экспертов в России полагают, что заявления Трампа о возможном силовом воздействии на Иран — не сотрясание воздуха, а вполне реальное развитие событий. В частности, такой точки зрения придерживается Telegram-канал «Рыбарь».
По мнению авторов канала, Трамп воодушевлен успехами январской операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро. Теперь, прикрываясь якобы помощью протестующим, американский лидер пытается окончательно расквитаться с Ираном.
На руку Трампу играют также внутреннее давление в самом Иране и активные действия произраильского и оружейного лобби.
Из предварительных дискуссий, отмечает Telegram-канал, можно сделать вывод о готовящемся нанесении крупномасштабного ракетно-бомбового удара по военным объектам Ирана, возможно и поражение объектов гражданской инфраструктуры. «Рыбарь» полагает, что целью США являются объекты Корпуса стражей исламской революции: задействованные в подавлении протестов учебные центры, а также складские помещения и штабы. Также США, по всей видимости, не дадут Ирану возможности восстановить базы баллистических ракет. Но пока в самой администрации Трампа к консенсусу по этому вопросу прийти не удалось.
При этом основной бенефициар возможного силового воздействия на Израиль — не кто иной, как израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который в ходе встречи с Трампом 29 декабря просил президента США о «втором раунде» ударов по Ирану. Нужно это для того, что Иран не смог восстановить программу баллистических ракет после 12-дневного конфликта в июне прошлого года. И Трамп поддержал позицию Нетаньяху, хотя конкретных сроков начала новой операции не обещал.
Кроме того, силовой вариант через Конгресс проталкивает и Американский израильский комитет по связям с общественностью, при том, что его деятельность больше касается предотвращения развития тегеранской ядерной программы, а не поддержки иранских протестов.
К эскалации конфликта Трампа призывает и Рубио, которые всегда был сторонником жестких действий по отношению к Ирану.
Все это вкупе с ослабленностью Ирана из-за масштабных протестов, а также воинственными заявлениями Трампа в соцсетях делают очень вероятной новую «иранскую кампанию» со стороны США, полагает «Рыбарь». Но времени остается очень мало — вероятно, США кратно нарастят усилия по планированию операции в ближайшее время: Вашингтону важно успеть атаковать Иран до того, как руководству страны удастся стабилизировать внутреннюю ситуацию.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НАСЛЕДНОГО ПРИНЦА
На фоне протестов о готовности вернуться в Иран и возглавить страну на срок переходного периода заявил сын свергнутого в 1979 году консерваторами последнего иранского шаха, наследный принц Реза Пехлеви. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
«Я готов вернуться в Иран при первой же возможности. Я уже планирую это», — подчеркнул он, добавив, что его якобы призывают к вмешательству.
Пехлеви подчеркнул, что вернется на родину уже скоро, хотя в последний раз он был в Иране в 1978 году.
Напомним, Пехлеви призывал бунтовщиков захватывать города в своем аккаунте в соцсети X. С его точки зрения, это необходимо для того, чтобы окончательно разрушить государственный аппарат, который он назвал хрупкой и изношенной структурой. Накануне он пообещал некую международную поддержку протестующим, не уточнив, какую. Кроме того, он фактически призвал менять флаги на консульствах и посольствах Ирана в других странах, где, к слову, также проходят массовые митинги в поддержку протестующих иранцев.
