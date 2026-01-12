США рассматривают «очень серьезные» варианты ответа на акции протеста в Иране, не исключено и применение силы. Об этом в ходе беседы с журналистами на борту президентского лайнера заявил американский лидер Дональд Трамп.

Какие именно меры могут быть предприняты в отношении Ирана, президент США не уточнил. Ранее Трамп также заявлял, что Вашингтон готов «прийти на помощь» протестующим.

Как уточняет газета Wall Street Journal, Трамп проведет встречу с высокопоставленными представителями своей администрации 13 января. На совещании будут обсуждаться последующие действия Вашингтона в отношении Ирана.

В частности, говорится в публикации, в мероприятии будут участвовать председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио.

По мнению издания, дальнейшие действия США могут подразумевать «развертывание секретного кибероружия против иранских военных и гражданских объектов, введение дополнительных санкций против Тегерана и военные удары».