Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»

Названы лауреаты премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Очередная, 83-я церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе, пишет Ura.ru. Ее ведущей выступила комик Никки Глейзер, которая уже вела мероприятие в 2025 году.

Лучшим фильмом (в жанре мюзикла или комедии) признали фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Также режиссер завоевал премии в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Лучшей драматической картиной назвали работу Хлои Чжао «Гамнет», лучшим анимационным фильмом - «Кей-поп-охотницы на демонов».

Лучшими телесериалами были признаны проекты «Питт» (драма) и «Киностудия» (мюзикл или комедия). В номинации «Лучший телефильм, сериал или мини-сериал» одержал победу «Переходный возраст».

«Золотой глобус» как лучший актер в драме завоевал Вагнер Моура за роль в фильме «Секретный агент», лучшей актрисой в этом жанре стала Джесси Бакли («Гамнет»), призы за лучшую актерскую работу в мюзикле или комедии получили Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»).

Награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» вручили Стеллану Скарсгарду за фильм «Сентиментальная ценность», в аналогичной женской номинации выиграла Тиана Тейлор («Битва за битвой»).

