Рогов: система ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь

Средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мелитополь Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российские средства ПВО уничтожили два бомбардировщика Су-24 ВСУ

По его словам, уничтожена вражеская цель. Какая именно Рогов не уточнил.

Силы ПВО 22 декабря отразили атаку ВСУ на Брянскую область. Сбито два украинских беспилотника.

Утром 28 декабря два дрона самолетного типа сбили над Крымом, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУУкраинаПВОЗапорожье

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