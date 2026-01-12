В России разработают ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты
Роскачество намерено создать ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты. Об этом рассказал руководитель ведомства Максим Протасов в интервью ТАСС.
«Мы инициируем разработку стандартов на продукцию с такими особыми свойствами как безглютеновые и безаллергенные продукты», - отметил глава Роскачества.
По его словам, важно, чтобы информация на упаковках об отсутствии глютена и аллергенов подтверждалась лабораторными и клиническими испытаниями. Как отметил Протасов, в связи с уходом из РФ международных структур по сертификации в этой сфере готовится запуск российской добровольной сертификации.
Ранее глава Роскачества сообщил, что в РФ планируют утвердить ГОСТ на шаурму, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доминиканский футболист Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал»
- В России разработают ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты
- Протестующим в Иране пообещали скорую помощь из США
- В Эрмитаже произошло короткое замыкание
- Мерц прибыл с первым визитом в Индию
- Поселок под Хабаровском остался без воды и отопления в мороз из-за аварии
- Минпромторг: Россия на финальном этапе сертификационных испытаний новых самолетов
- Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
- Над регионами России уничтожили 13 украинских беспилотников
- Трамп: Доходы США от минеральных ресурсов Украины превысят $350 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru