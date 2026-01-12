В России разработают ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты

Роскачество намерено создать ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты. Об этом рассказал руководитель ведомства Максим Протасов в интервью ТАСС.

«Мы инициируем разработку стандартов на продукцию с такими особыми свойствами как безглютеновые и безаллергенные продукты», - отметил глава Роскачества.

По его словам, важно, чтобы информация на упаковках об отсутствии глютена и аллергенов подтверждалась лабораторными и клиническими испытаниями. Как отметил Протасов, в связи с уходом из РФ международных структур по сертификации в этой сфере готовится запуск российской добровольной сертификации.

Ранее глава Роскачества сообщил, что в РФ планируют утвердить ГОСТ на шаурму, пишет 360.ru.

