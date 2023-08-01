Минобороны: пресечена попытка ударов БПЛА по объектам в Москве и области

Военные России пресекли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов Украины по объектам в Москве и области, сообщает Министерство обороны.

Беспилотник врезался в башню «Москва-Сити»

По данным военного ведомства, два аппарата были сбиты над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов области, еще один подавлен средствами РЭБ и упал на нежилые здания в «Москва-сити».

Как заявил ранее мэр Сергей Собянин, несколько беспилотных летательных аппаратов при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один из них врезался в башню «Москва-Сити».

В Москве аэропорт Внуково временно закрыт.

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