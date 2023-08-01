Аэропорт Внуково закрыт после атаки беспилотника в «Москва-сити»

В Москве аэропорт Внуково временно закрыт, сообщает ТАСС.

Появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника

Рейсы не принимаются и не вылетают. Лайнеры перенаправляются в другие аэропорты.

Несколько беспилотных летательных аппаратов при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один из них врезался в башню «Москва-Сити».

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ФОТО: РИА Новости
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