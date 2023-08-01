Беспилотник врезался в башню «Москва-Сити»

По его словам, один беспилотник долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа. Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Кроме того, беспилотник был сбит над подмосковным Одинцово. Также звуки работы ПВО слышали в районе деревни Чешково Наро-Фоминского района, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

