Беспилотник врезался в башню «Москва-Сити»
Несколько беспилотных летательных аппаратов при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, один беспилотник долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа. Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.
Кроме того, беспилотник был сбит над подмосковным Одинцово. Также звуки работы ПВО слышали в районе деревни Чешково Наро-Фоминского района, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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