Мина замедленного действия: От Росавиации потребовали проверить «Уральские авиалинии»

- В итоге в аварийной посадке самолета виноват экипаж?

В докладе Росавиации нет одного пункта. В этой ситуации было и третье действующее лицо – авиакомпания, которая издает документы подобного рода: экипажам такого типа самолетов при посадке на запасные аэродромы нужно выбирать только те, где есть бригады технического обслуживания самолетов данного типа. В Омске такой бригады не было, что и сподвигло экипаж на все эти нарушения. Этому тоже надо дать оценку, это надо указать, иначе это будет не последний случай, ибо в других авиакомпаниях эти указания экипажам остаются.

- Получается, что они принуждают экипаж делать то, что противоречит безопасности полетов?

Да, а это в авиации недопустимо. Вопросы бизнеса решать за счет безопасности пассажиров недопустимо. Если комиссия дала этому оценку, то сработала на пятерку, если этой оценки нет, то Росавиация создала своим расследованием мину замедленного действия, которая рано или поздно взорвется. Вопросы к «Уральским авиалиниям» есть, комиссия должна всю глубину проверить, все летные документы авиакомпании. Если она не проверила это, то она грубо нарушила международное, федеральное авиационное право по расследованию летных происшествий.