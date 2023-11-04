Мина замедленного действия: От Росавиации потребовали проверить «Уральские авиалинии»
Вопросы бизнеса решать за счет безопасности пассажиров недопустимо, заявил НСН экс-заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.
Экс-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в интервью НСН призвал Росавиацию проверить авиакомпанию «Уральские авиалинии» по итогам расследования аварийной посадки пассажирского самолета в поле под Новосибирском в начале сентября.
Ранее Росавиация сообщила о завершении расследования авиационного инцидента и назвала причиной аварийной посадки нехватку топлива. Комиссия посчитала, что самолет мог планово сесть в Омске, а экипаж воздушного судна допустил ряд ошибок.
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, 12 сентября совершил посадку на выбранной с воздуха площадке близ населенного пункта Каменка в Новосибирской области. Отмечалось, что причиной аварийной посадки лайнера послужил отказ гидросистемы, передает «Радиоточка НСН».
- В итоге в аварийной посадке самолета виноват экипаж?
В докладе Росавиации нет одного пункта. В этой ситуации было и третье действующее лицо – авиакомпания, которая издает документы подобного рода: экипажам такого типа самолетов при посадке на запасные аэродромы нужно выбирать только те, где есть бригады технического обслуживания самолетов данного типа. В Омске такой бригады не было, что и сподвигло экипаж на все эти нарушения. Этому тоже надо дать оценку, это надо указать, иначе это будет не последний случай, ибо в других авиакомпаниях эти указания экипажам остаются.
- Получается, что они принуждают экипаж делать то, что противоречит безопасности полетов?
Да, а это в авиации недопустимо. Вопросы бизнеса решать за счет безопасности пассажиров недопустимо. Если комиссия дала этому оценку, то сработала на пятерку, если этой оценки нет, то Росавиация создала своим расследованием мину замедленного действия, которая рано или поздно взорвется. Вопросы к «Уральским авиалиниям» есть, комиссия должна всю глубину проверить, все летные документы авиакомпании. Если она не проверила это, то она грубо нарушила международное, федеральное авиационное право по расследованию летных происшествий.
- Нужно ли наказывать экипаж пассажирского авиалайнера? Или же они совершили чудо?
Экипаж не надо сильно наказывать за допущенные ошибки, потому что их финальные действия были профессиональными. Самое главное – итог всех действий: все живы, здоровы, а самолет исправен. Экипаж наделал ошибок, которые указывает Росавиация в своем расследовании, но на заключительном этапе они в ручном режиме посадили эту громадину в поле. Это мастерство! Когда был случай с посадкой самолета в кукурузу, там самолет сам сел с помощью автоматики, а в этом случае - нет: они подбирали с воздуха площадку, выбрали единственную пригодную для посадки площадку, совершили нормальную посадку, без перегрузок, которые обычно разрушают конструкцию самолета. Экипаж очень хорошо сработал при эвакуации пассажиров. Это показатель профессиональной подготовки. Учитывая такой финал, никого особо наказывать не надо. Это чудо произошло! Экипаж надо отстранить, провести с ними теоретические задачи и занятия, тренировки на тренажерах в ситуации отказа гидравлики.
- Какова роль Росавиации в расследовании инцидента? Кто назовет виновных?
Комиссия не выносит приговор, ее цель – определить причины, а виновных уже будут выбирать компетентные органы: прокуратура, суд и так далее. Главная цель расследования – выявить причину и государственным органам регулирования гражданской авиации выпустит такие материалы и рекомендации, которые бы в профилактической форме не позволили бы впредь допускать подобных явлений. Я был уверен, что комиссия быстро проведет расследование, так как все объективные материалы были у нее на руках: экипаж и пассажиры дают показания, самописцы расшифрованы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «По щучьему велению» собрал в прокате больше 1 млрд рублей
- Бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo возобновят работу в Калужской области
- Экс-биатлонист Анев находится в медикаментозной коме после выстрела в живот
- СМИ: стоимость дачи Пугачевой под Москвой упала в два раза
- Умерла актриса из сериала «Романовы» и триллера Финчера «Семь» Шеннон Уилкокс
- Система ПВО сбила ракеты около судостроительного завода в Керчи
- Закончено расследование посадки пассажирского самолета в поле под Новосибирском
- Неосязаемый рубль: Россияне предпочитают безналичные платежи
- Развожаев: Воздушная тревога объявлена в Севастополе
- СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru