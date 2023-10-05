Самолет «Байкал» предварительно подорожал до 178 млн рублей
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что ориентировочная базовая стоимость отечественного самолёта «Байкал» составит порядка 178 млн рублей, сообщает ТАСС.
По его словам, цена проекта начала скачкообразно расти, возникли «риски у реализации строительства самолёта».
«Мы с этим разобрались, я попросил ВЭБ.РФ провести экспертизу... базовая стоимость сейчас - 178 млн рублей, но эту стоимость ещё будет проверять ВЭБ», - указал Трутнев.
Ранее сообщалось, что стоимость одного самолета «Байкал» в рублях ожидается на уровне 120 млн рублей.
Главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин ранее заявил, что премьерный полёт лёгкого многоцелевого турбовинтового однодвигательного самолёта «Байкал» намечен на июль – сентябрь текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru