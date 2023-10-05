Самолет «Байкал» предварительно подорожал до 178 млн рублей

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что ориентировочная базовая стоимость отечественного самолёта «Байкал» составит порядка 178 млн рублей, сообщает ТАСС.

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По его словам, цена проекта начала скачкообразно расти, возникли «риски у реализации строительства самолёта».

«Мы с этим разобрались, я попросил ВЭБ.РФ провести экспертизу... базовая стоимость сейчас - 178 млн рублей, но эту стоимость ещё будет проверять ВЭБ», - указал Трутнев.

Ранее сообщалось, что стоимость одного самолета «Байкал» в рублях ожидается на уровне 120 млн рублей.

Главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин ранее заявил, что премьерный полёт лёгкого многоцелевого турбовинтового однодвигательного самолёта «Байкал» намечен на июль – сентябрь текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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