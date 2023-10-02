«Удар по пассажирам?»: Заменят ли субсидии авиакомпаниям ростом цен на билеты

Инициатива авиакомпаний об индексации субсидий на региональные перевозки может ударить по пассажирам повышением цен на билеты, объяснил в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Авиакомпания S7 ранее попросила ввести ежегодную индексацию субсидий на региональные авиаперевозки или повысить стоимость билетов на полеты по стране. Речь идет о рейсах между региональными аэропортами в обход Москвы.