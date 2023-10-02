«Удар по пассажирам?»: Заменят ли субсидии авиакомпаниям ростом цен на билеты
Цены на билеты могут вырасти на 10%, если государство не даст денег авиакомпаниям, либо те откажутся от перевозок, сказал в эфире НСН Павел Герасимов.
Инициатива авиакомпаний об индексации субсидий на региональные перевозки может ударить по пассажирам повышением цен на билеты, объяснил в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Авиакомпания S7 ранее попросила ввести ежегодную индексацию субсидий на региональные авиаперевозки или повысить стоимость билетов на полеты по стране. Речь идет о рейсах между региональными аэропортами в обход Москвы.
«Авиакомпании хотят сохранить текущую стоимость авиабилетов. Это государственное субсидирование, деньги, которые поступают в авиакомпании из бюджета по специальной программе. Для пассажира, как он видит стоимость билета 10 тысяч рублей, так она и останется, просто авиакомпания будет получать не 14 тысяч сверху, а 16. Если пойдут государственные деньги, конечный потребитель не пострадает, но с другой стороны законодатель вместо увеличения субсидий может увеличить предельную стоимость авиабилета. Тогда это отразится на пассажирах, билет станет дороже», - сказал Герасимов.
При этом, по его мнению, государство не даст денег авиакомпаниям, сделав крайними пассажиров.
«У Росавиации нет денег на эту программу. Скорее всего, будет негативная реакция, правительство откажется от индексации за счет своих средств и возложит это бремя на пассажиров, проиндексировав саму стоимость билетов. Если мы говорим об индексации, это 10% ежегодно. Ну а если не будет никакой реакции, не будет авиаперевозок» - пояснил эксперт.
Герасимов также объяснил, из-за чего авиакомпании требуют индексацию.
«Требование необходимости индексации связано прежде всего с ростом инфляции и издержек на перевозки. Из-за курса валют стоимость авиаперелетов в долларовом эквиваленте упала в два раза, при этом все комплектующие западных самолетов приобретаются за валюту, эти издержки напрямую зависят от курса рубля. Если индексации не будет, перевозки станут убыточными для авиакомпаний», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские авиакомпании завышают цены на билеты и требуют от пассажиров «сумасшедших денег». Поэтому он не увидел необходимости давать компаниям новые субсидии.
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