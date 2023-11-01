Опытный образец дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет

Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М совершил первый полёт, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Уточняется, что испытательный полёт проходил на высотах до двух тысяч метров и скорости до 390 км/ч. В ходе испытаний проверялись устойчивость и управляемость ланера, а также работоспособность его систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

Отмечается, по итогам тестов была «подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования».

«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М - это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», - заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, полёт Ил-96-400М продемонстрировал наличие у российской промышленности «всех необходимых технологий» для строительства таких самолётов.

Ранее Чемезов заявил, что российский импортозамещённый самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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