Опытный образец дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет

Уточняется, что испытательный полёт проходил на высотах до двух тысяч метров и скорости до 390 км/ч. В ходе испытаний проверялись устойчивость и управляемость ланера, а также работоспособность его систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

Отмечается, по итогам тестов была «подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования».

«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М - это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», - заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, полёт Ил-96-400М продемонстрировал наличие у российской промышленности «всех необходимых технологий» для строительства таких самолётов.

Ранее Чемезов заявил, что российский импортозамещённый самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, сообщает RT.

