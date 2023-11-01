Опытный образец дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет
Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М совершил первый полёт, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Уточняется, что испытательный полёт проходил на высотах до двух тысяч метров и скорости до 390 км/ч. В ходе испытаний проверялись устойчивость и управляемость ланера, а также работоспособность его систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.
Отмечается, по итогам тестов была «подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования».
«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М - это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», - заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, полёт Ил-96-400М продемонстрировал наличие у российской промышленности «всех необходимых технологий» для строительства таких самолётов.
Ранее Чемезов заявил, что российский импортозамещённый самолёт SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru