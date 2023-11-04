Закончено расследование посадки пассажирского самолета в поле под Новосибирском
Росавиация завершила расследование по факту посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области.
Причиной аварийной посадки комиссия назвала нехватку топлива. По их мнению, экипаж поначалу ошибочно определил положение створок после отказа гидравлики. А затем принял решение вести самолет в Новосибирск, что тоже стало ошибкой — топлива не хватало, к тому же экипаж не учел выпущенного шасси. Гидравлика отказала из-за износа приводного шланга, ему оставалось 248 посадок до замены.
В итоге комиссия посчитала, что самолет мог спокойно сесть в Омске.
Ранее, 12 сентября, сообщалось, что пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, совершил посадку на выбранной с воздуха площадке близ населенного пункта Каменка в Новосибирской области. Отмечалось, что причиной аварийной посадки лайнера послужил отказ гидросистемы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru