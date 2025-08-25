МИД РФ: Украина резко нарастила атаки на российские города
Киев пытается сорвать процесс мирного урегулирования, сообщают «Известия».
Как заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник, кратно усиливаются удары по объектам на российской территории. За минувшие выходные силы ПВО сбили сотни украинских беспилотников, были атакованы Курская АЭС и порт в Усть-Луге.
По словам дипломата, после саммита на Аляске Киев стал наносить больше ударов по гражданским объектам. Количество атак Вооруженных сил Украины выросло с 300 до 430 в сутки. Отмечается, что все атаки были преднамеренными, их цель — спровоцировать напряжение в обществе и сорвать переговоры.
Ранее при атаке БПЛА ВСУ начался пожар на Курской АЭС и на терминале НОВАТЭК в Ленобласти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ: Украина резко нарастила атаки на российские города
- СМИ: ФРГ выступала против присоединения России к НАТО в 1994 году
- СМИ: Дефляция в России продлится до конца сентября
- Туристы подадут в суд на Fun&Sun из-за прилета в Москву вместо Петербурга
- Россияне смогут ограничивать себе доступ к опасному контенту
- Спасатели поднялись на вулкан Баранского, однако пропавших туристов не нашли
- Голливудский актер Марк Дакаскос назвал Москву восхитительной
- Россиян ждут новые правила в сфере труда и расчёты с 1 сентября
- СМИ: Ущерб по делу экс-главы Минздрава Хабаровского края превысит 1 млрд рублей
- Россиянин пропал без вести при попытке переплыть Босфор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru