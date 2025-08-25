Как заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник, кратно усиливаются удары по объектам на российской территории. За минувшие выходные силы ПВО сбили сотни украинских беспилотников, были атакованы Курская АЭС и порт в Усть-Луге.

По словам дипломата, после саммита на Аляске Киев стал наносить больше ударов по гражданским объектам. Количество атак Вооруженных сил Украины выросло с 300 до 430 в сутки. Отмечается, что все атаки были преднамеренными, их цель — спровоцировать напряжение в обществе и сорвать переговоры.

Ранее при атаке БПЛА ВСУ начался пожар на Курской АЭС и на терминале НОВАТЭК в Ленобласти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

