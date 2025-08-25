За ночь над Россией сбили 21 украинский БПЛА
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали 21 беспилотник ВСУ в шести регионах России. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
«В период с 23.00 мск 24 августа до 7.00 мск 25 августа... перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указали в ведомстве.
Семь дронов сбили в Смоленской области, шесть - в Брянской, по три - в Орловской области и Московском регионе (в том числе два летевших на Москву БПЛА). Еще по одному беспилотнику уничтожили над Калужской и Тверской областями.
Ранее глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что в регионе подавили семь дронов ВСУ, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано, пишет Ura.ru.
