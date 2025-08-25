Около 40% россиян считают себя «особым народом»
39% россиян считают, что русские – «совершенно особый народ», сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.
61% заявили, что это такой же народ, как и все другие. Участник и исследования считают, что «особенность» русских заключается в мировоззрении и духовных ценностях, душевности, богатой культуре, православии, патриотизме, сострадании и других качествах. Меньше всего верят в «особенность» респонденты 18–24 лет. Они же придерживается мнения, что русские – это такой же народ, как и другие.
Ранее россияне назвали необходимую для счастья сумму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Около 40% россиян считают себя «особым народом»
- «Пусть опубликуют»: Лукашенко сообщил о прохождении полного медицинского обследования
- МИД РФ: Украина резко нарастила атаки на российские города
- СМИ: ФРГ выступала против присоединения России к НАТО в 1994 году
- СМИ: Дефляция в России продлится до конца сентября
- Туристы подадут в суд на Fun&Sun из-за прилета в Москву вместо Петербурга
- Россияне смогут ограничивать себе доступ к опасному контенту
- Спасатели поднялись на вулкан Баранского, однако пропавших туристов не нашли
- Голливудский актер Марк Дакаскос назвал Москву восхитительной
- Россиян ждут новые правила в сфере труда и расчёты с 1 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru