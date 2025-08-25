Около 40% россиян считают себя «особым народом»

61% заявили, что это такой же народ, как и все другие. Участник и исследования считают, что «особенность» русских заключается в мировоззрении и духовных ценностях, душевности, богатой культуре, православии, патриотизме, сострадании и других качествах. Меньше всего верят в «особенность» респонденты 18–24 лет. Они же придерживается мнения, что русские – это такой же народ, как и другие.

