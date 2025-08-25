В Красноярске фейерверк попал в толпу, пострадала женщина
Фейерверк попал в толпу во время уличного праздничного мероприятия в Красноярске. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.
Об инциденте стало известно накануне вечером.
«В парке "Солнечная поляна" во время проведения праздника неизвестные запустили фейерверк в непосредственной близости от скопления людей», - указали в МВД.
Из-за искры от пиротехники получила травмы как минимум одна женщина. Дежурившая на мероприятии бригада скорой оказала пострадавшей медицинскую помощь.
Полицейские начали проверку, они устанавливают все обстоятельства ЧП и причастных к запуску фейерверка.
Ранее в подмосковном Долгопрудном на свадьбе произошел взрыв из-за неисправного фейерверка. Молодожены и гости получили ожоги, напоминает Ura.ru.
