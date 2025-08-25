СМИ: ФРГ выступала против присоединения России к НАТО в 1994 году

В 1994 году президент США Билл Клинтон рассматривал возможность вступления России в Североатлантический альянс, однако страны Европейского союза, особенно Германия, выступали против этого, сообщает Der Spiegel со ссылкой на соответствующие документы.

В США предложили пригласить Москву в НАТО для завершения конфликта вокруг Украины

По данным журнала, американский лидер также столкнулся с сильным противодействием со стороны своих европейских союзников. Когда речь зашла о членстве Москвы в НАТО, немецкое правительство проявило непреклонность.

Бывший президент России Борис Ельцин считал, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к блоку. Об этом политик заявлял на встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном 14 января 1994 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАЕвросоюзГерманияНАТО

