СМИ: ФРГ выступала против присоединения России к НАТО в 1994 году

По данным журнала, американский лидер также столкнулся с сильным противодействием со стороны своих европейских союзников. Когда речь зашла о членстве Москвы в НАТО, немецкое правительство проявило непреклонность.

Бывший президент России Борис Ельцин считал, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к блоку. Об этом политик заявлял на встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном 14 января 1994 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

