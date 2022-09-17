Мэр Донецка: В городе погибли четыре человека после обстрела ВСУ

По меньшей мере четыре человека погибли в Донецке после обстрела украинскими военными, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«Уже известно о четырёх погибших. Анкетные данные уточняются», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Также мэр Донецка рассказал об обстреле Кировского и Куйбышевского районов города, который ведётся из Красногоровки.

Кроме того, по Ворошиловскому району города произведены обстрелы гаубицами CAESAR, которую поставила Украине Франция.

«В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR», — сообщил Кулемзин.

ВСУ в субботу обстреляли центра Донецка, в результате чего снаряд попал в административное здание.

Ранее бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из группы «Бахмут» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ВСУУкраинаПогибшиеОбстрелДонецк
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