Украинская армия обстреляла Горловку из РСЗО «Ураган»
17 сентября 202204:57
Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:20 - н.п. Константиновка – н.п. Горловка (Центрально - городской район)», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что по Горловке было выпущено три ракеты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Опрос: 9% россиян готовы бороться за шенгенскую визу несмотря на ограничения ЕС
- СМИ: Шокированные ценами жители Германии обрывают кол-центры поставщиков энергии
- Украинская армия обстреляла Горловку из РСЗО «Ураган»
- СМИ: Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
- Вильфанд спрогнозировал летнюю погоду в некоторых регионах России
- Глава МИД Украины рассказал о переговорах с США о поставке дальнобойных ракет
- Байден пригрозил России последствиями в случае применения Москвой ядерного оружия
- Власти Харьковской области заявили, что жители региона находятся в заложниках у Украины
- Пушилин сообщил о серьезных боестолкновениях в восточной части Яровой
- В Сирии пять человек погибли из-за ракетной атаки Израиля
16 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru