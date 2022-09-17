Украинская армия обстреляла Горловку из РСЗО «Ураган»

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:20 - н.п. Константиновка – н.п. Горловка (Центрально - городской район)», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что по Горловке было выпущено три ракеты.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ВСУУкраинаОбстрелДНР
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