Трамп попросил Си Цзиньпина передать теплые пожелания Путину и Ким Чен Ыну

Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social попросил главу Китая Си Цзиньпина передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые принимают участие в параде в Пекине.

Путин сидит по правую руку от Си Цзиньпина на параде в Пекине

Кроме того, глава Белого дома выразил надежду, что китайский лидер упомянет о поддержке, которую США оказали Китаю в ходе освобождения страны от японских захватчиков.

По словам Си Цзиньпина, человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
