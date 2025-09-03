СМИ: Увеличение поставок газа в Китай может принести РФ более $27 млрд в год
Проекту газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного маршрута через Монголию «Союз – Восток» дали добро, сообщают «Известия».
«Газпром» и китайская компания CNPC подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Поставки газа будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м в год. Их общий объем увеличится до 106 млрд в год.
Как считают эксперты, доходы от экспорта превысят $27 млрд ежегодно. Полноценные поставки могут начаться в 2031 году. Расширение экспортных мощностей окупится, а также позволит газифицировать ряд регионов России, в том числе юг Красноярского края. В долгосрочной перспективе Москва станет ключевым и надежным поставщиком энергоресурсов для экономики Китая.
После строительства проект будет выходить на проектную мощность еще пять лет, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Увеличение поставок газа в Китай может принести РФ более $27 млрд в год
- Лавров: Для мира на Украине надо признать и оформить территориальные реалии
- Трамп заявил, что узнал нечто интересное о конфликте вокруг Украины
- «Байден вообще не работал»: Трамп ответил на слухи о своей «пропаже»
- Телеведущая Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной
- Россияне потратили на Лабубу 2 млрд рублей за полгода
- Переводчик поспорила с Вассерманом, что китайский язык не сложнее английского
- Российского военного арестовали за организацию незаконной перевозки
- Средняя зарплата россиян за год выросла на 14,5%
- Врач рассказала, как отличить усталость от депрессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru