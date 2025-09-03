СМИ: Увеличение поставок газа в Китай может принести РФ более $27 млрд в год

«Газпром» и китайская компания CNPC подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Поставки газа будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м в год. Их общий объем увеличится до 106 млрд в год.

Как считают эксперты, доходы от экспорта превысят $27 млрд ежегодно. Полноценные поставки могут начаться в 2031 году. Расширение экспортных мощностей окупится, а также позволит газифицировать ряд регионов России, в том числе юг Красноярского края. В долгосрочной перспективе Москва станет ключевым и надежным поставщиком энергоресурсов для экономики Китая.

После строительства проект будет выходить на проектную мощность еще пять лет, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

