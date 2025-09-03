Си Цзиньпин заявил, что человечество вновь стоит перед выбором: мир или война

Сегодня человечество вновь стоит перед выбором между войной и миром, сообщил перед началом парада по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны председатель КНР Си Цзиньпин.

Ким Чен Ын примет участие в военном параде в Китае

По его словам, китайский народ придерживается пути «мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества».

Ранее стало известно, что европейские послы могут пропустить парад в КНР из-за Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: cpc.people.com.cn
