Си Цзиньпин заявил, что человечество вновь стоит перед выбором: мир или война
3 сентября 202505:02
Сегодня человечество вновь стоит перед выбором между войной и миром, сообщил перед началом парада по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны председатель КНР Си Цзиньпин.
По его словам, китайский народ придерживается пути «мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества».
Ранее стало известно, что европейские послы могут пропустить парад в КНР из-за Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
