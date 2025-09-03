«Байден вообще не работал»: Трамп ответил на слухи о своей «пропаже»
3 сентября 202502:33
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видел сообщений о своей предполагаемой смерти.
По его словам, такие слухи являются сумасшедшими. Президент США отметил, что «не делал ничего два дня». «Байден вообще не работал месяцами, и никто ничего не говорил», — подчеркнул Трамп.
Ранее глава государства ответил на слухи о своей смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
