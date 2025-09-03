Телеведущая Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной
3 сентября 202502:01
Российская телеведущая Виктория Боня показала в Telegram снятую с беспилотного летающего аппарата палатку альпинистки Натальи Наговициной, сломавшей ногу на пике Победы.
По ее словам, беспилотник был запушен 2 сентября. «Наталья Наговицына упокоилась с миром», — написала Боня.
Отмечается, что дрон с камерой был запущен с высоты 4,5 тысячи метров. Телеведущая поблагодарив за помощь Министерство обороны Киргизии.
Ранее стало известно, что Наговицина могла пойти на пик Победы с двойным переломом ноги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Увеличение поставок газа в Китай может принести РФ более $27 млрд в год
- Лавров: Для мира на Украине надо признать и оформить территориальные реалии
- Трамп заявил, что узнал нечто интересное о конфликте вокруг Украины
- «Байден вообще не работал»: Трамп ответил на слухи о своей «пропаже»
- Телеведущая Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной
- Россияне потратили на Лабубу 2 млрд рублей за полгода
- Переводчик поспорила с Вассерманом, что китайский язык не сложнее английского
- Российского военного арестовали за организацию незаконной перевозки
- Средняя зарплата россиян за год выросла на 14,5%
- Врач рассказала, как отличить усталость от депрессии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru