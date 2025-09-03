Телеведущая Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной

Российская телеведущая Виктория Боня показала в Telegram снятую с беспилотного летающего аппарата палатку альпинистки Натальи Наговициной, сломавшей ногу на пике Победы.

Спасатель рассказал о падении вертолета на пике Победы при спасении Наговициной

По ее словам, беспилотник был запушен 2 сентября. «Наталья Наговицына упокоилась с миром», — написала Боня.

Отмечается, что дрон с камерой был запущен с высоты 4,5 тысячи метров. Телеведущая поблагодарив за помощь Министерство обороны Киргизии.

Ранее стало известно, что Наговицина могла пойти на пик Победы с двойным переломом ноги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Натальи Наговициной
ТЕГИ:КиргизияАльпинисты

Горячие новости

Все новости

партнеры