Лавров: Для мира на Украине надо признать и оформить территориальные реалии

Трамп заявил, что разочаровался в Путине и пообещал «помочь людям жить» Не менее 250 бойцов ВСУ пропали в Сумской области, сообщил российский источник РСТ предрек рост туризма в Китай на треть после отмены виз для россиян Землетрясение в Афганистане затронуло 12 тысяч жителей Семья Трампа за день заработал на криптовалюте $6 млрд