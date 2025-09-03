Лавров: Для мира на Украине надо признать и оформить территориальные реалии

Для закрепления мира вокруг Украины необходимо признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, сообщает RT со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров: Россия готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

По его словам, речь идет о Крыме, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Дипломат отметил, что важно обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается шантажом помешать формированию многополярности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
