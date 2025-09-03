В Китае изобрели стиральную машину для космоса

Ученые из Китая создали стиральную машину, которая может работать в космических условиях, сообщает South China Morning Post.

Россия и США договорились поддерживать МКС до 2028 года

Это актуально для астронавтов, которые сталкиваются с тем, что на орбите невозможно стирать грязную одежду. В итоге это стало одной из самых больших статей расходов при полетах в космос.

Китайские исследователи предложили решение — компактную стиральную машину без моющих средств, которая очищает одежду с помощью тумана и озона, почти не используя воду, которая очень ограничена в космосе. Следующим шагом будет создание рабочего прототипа.

Ранее стало известно, что на МКС попробуют сварить пиво, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


