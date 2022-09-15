ЧВК «Вагнер» уничтожила группу украинских диверсантов в ДНР
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из группы «Бахмут» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
ЧВК уничтожила до 10 бойцов ДРГ противника между населенными пунктами Покровское и Клиновое, пишет Ura.ru.
Предположительно, диверсанты намеревались устроить засаду для наступающих подразделений союзных сил, отмечает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что бойцы «Вагнера» взяли под контроль населенный пункт Николаевка Вторая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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