Путин сидит по правую руку от Си Цзиньпина на параде в Пекине

Российский лидер Владимир Путин занял место рядом с главой Китая Си Цзиньпинем на параде в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сообщают «Известия».

СМИ: Европейские послы могут пропустить парад в КНР из-за Путина

Президент России сидит по правую руку от китайского лидера. По левую руку расположился глава КНДР Ким Чен Ын.

По словам Си Цзиньпина, человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Сергей Бобылев
