Путин сидит по правую руку от Си Цзиньпина на параде в Пекине
3 сентября 202505:08
Российский лидер Владимир Путин занял место рядом с главой Китая Си Цзиньпинем на параде в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сообщают «Известия».
Президент России сидит по правую руку от китайского лидера. По левую руку расположился глава КНДР Ким Чен Ын.
По словам Си Цзиньпина, человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
