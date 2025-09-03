Трамп заявил, что узнал нечто интересное о конфликте вокруг Украины

По его словам, скоро они станут известны общественности. Президент США указал, что это произойдет через несколько дней.

Трамп выразил желание продолжить участвовать в урегулировании конфликта.

При этом он подчеркнул, что испытывает разочарование из-за продолжения конфликта и гибели людей.

Ранее Трамп заявил, что саммит России, США и Украины состоится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

