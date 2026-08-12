«Мажоры не умирают-2»: Кто ответит за ДТП с Lamborghini и ветераном СВО
За рулем известного на весь Екатеринбург суперкара, врезавшегося в дом, мог быть сын миллиардера, в коллекции которого есть «стреляющие трости» и набор для охоты на вампиров.
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием Lamborghini, в котором серьезно пострадал 23-летний ветеран СВО. СМИ связывают с аварией 20-летнего сына местного миллиардера из списка Forbes и вспоминают похожую историю в Нижнем Новгороде, «герой» которой кричал о том, что «мажоры не умирают».
ДТП В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: МАЖОР И ВЕТЕРАН
Резонансное ДТП в Екатеринбурге произошло на улица Отрадная. Фиолетовая Lamborghini Aventador SVJ стоимостью порядка 35-45 млн рублей врезалась в стену жилого дома. По данным Telegram-каналов Shot и Baza, по предварительным данным, за рулем был сын основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина Давид, однако официального подтверждения этой информации нет.
Отмечается, что в автомобиле помимо 20-летнего Давида было еще два подростка. При этом пострадали двое мужчин, сидевших на крыльце дома, в который врезался суперкар. Baza пишет, что один из них – 23-летний ветеран СВО по имени Тимур, который ходил на костылях. Бывший боксер отправился после завершения спортивной карьеры на спецоперацию, а в Екатеринбурге проходил лечение. После инцидента с Lamborghini у него диагностированы переломы рёбер, многочисленные ушибы и закрытая черепно-мозговая травма.
Сын уральского бизнесмена в первые секунды после аварии подошел к пострадавшему ветерану СВО и пытался помочь, пишет Baza, публикуя соответствующее видео. По данным РЕН ТВ, за рулем мог быть его друг Виктор. СМИ уже выяснили, что на Lamborghini, который был одной из «достопримечательностей» Екатеринбурга и ездил без номеров, ранее числились 16 штрафов за превышение скорости.
По данным Forbes, 56-летний основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин занимает 39-е место в рейтинге российским миллиардеров 2026 года с состоянием $4,9 млрд. Издание отмечает, что у бизнесмена шестеро детей, а его хобби – коллекция оружия, в которой есть «первый в мире гранатомет, стреляющие трости и набор для охоты на вампиров». Кроме того, Алтушкину принадлежит особняк в Лондоне, которым ранее владела певица Мадонна.
ДТП В НИЖНЕМ: «МАЖОРЫ НЕ УМИРАЮТ»
В середине мая многих россиян возмутило резонансное ДТП в Нижнем Новгороде с участием 21-летнего сына экс-гендиректора ГК «Луидор» Сергея Корнилова, скончавшегося два года назад. Тогда Сергей Корнилов-младший на элитном кабриолете Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил две машины, правда, к счастью, никого не убил.
По данным «Коммерсанта», третьекурсник университета правосудия выпивал с друзьями в ресторане, а потом катался с ними на на люксовом авто и записывал ролики для соцсетей. На одном из них он признался, что сейчас «в дупло», а после аварии поделился с подписчиками разошедшейся по СМИ фразой.
«Мажоры не умирают, *** любые аварии нам до ***, новую купим», - кричал Корнилов. При этом он называл своих подписчиком «нищетой». После аварии юноша записал уже видео с покаянием.
В итоге Нижегородский райсуд запретил Корнилову посещать бары в течение двух месяцев, выходить из дома по ночам и заходить в интернет (кроме экстренных случаев), хотя в полиции просили отправить его под домашний арест.
Отмечается, что гендиректор ГК «Луидор» Сергей Корнилов входил в топ-13 самых богатых жителей Нижегородской области и оставил наследство сыну.
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