ДТП В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: МАЖОР И ВЕТЕРАН

Резонансное ДТП в Екатеринбурге произошло на улица Отрадная. Фиолетовая Lamborghini Aventador SVJ стоимостью порядка 35-45 млн рублей врезалась в стену жилого дома. По данным Telegram-каналов Shot и Baza, по предварительным данным, за рулем был сын основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина Давид, однако официального подтверждения этой информации нет.

Отмечается, что в автомобиле помимо 20-летнего Давида было еще два подростка. При этом пострадали двое мужчин, сидевших на крыльце дома, в который врезался суперкар. Baza пишет, что один из них – 23-летний ветеран СВО по имени Тимур, который ходил на костылях. Бывший боксер отправился после завершения спортивной карьеры на спецоперацию, а в Екатеринбурге проходил лечение. После инцидента с Lamborghini у него диагностированы переломы рёбер, многочисленные ушибы и закрытая черепно-мозговая травма.

Сын уральского бизнесмена в первые секунды после аварии подошел к пострадавшему ветерану СВО и пытался помочь, пишет Baza, публикуя соответствующее видео. По данным РЕН ТВ, за рулем мог быть его друг Виктор. СМИ уже выяснили, что на Lamborghini, который был одной из «достопримечательностей» Екатеринбурга и ездил без номеров, ранее числились 16 штрафов за превышение скорости.

По данным Forbes, 56-летний основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин занимает 39-е место в рейтинге российским миллиардеров 2026 года с состоянием $4,9 млрд. Издание отмечает, что у бизнесмена шестеро детей, а его хобби – коллекция оружия, в которой есть «первый в мире гранатомет, стреляющие трости и набор для охоты на вампиров». Кроме того, Алтушкину принадлежит особняк в Лондоне, которым ранее владела певица Мадонна.