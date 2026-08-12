Под Самарой упал легкий транспортный самолет
Легкий транспортный самолет упал на территории Самарской области, сообщает региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Новая Жизнь в муниципальном районе Кошкинский. Пострадал один человек, его госпитализировали.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, речь идет о легкомоторном самолете Ан-2. Воздушное судно упало во время орошения полей, пилот получил травмы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Самарской области, пострадавший был госпитализирован в районное медучреждение и получает необходимую помощь. В дальнейшем его эвакуируют в Самару.
Ранее в Московской области упал учебно-боевой самолет, летчик катапультировался, разрушений на земле нет, пишет 360.ru.
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