Друг рэпера Navai рассказал, как они попали на Ferrari в ДТП в центре Москвы
Друг рэпера Navai по имени Рауф рассказал детали аварии на элитном спорткаре в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Находившийся в «Феррари» в момент аварии Рауф допустил, что причиной ДТП могло стать состояние колес. По его словам, машину просто занесло на дороге.
«Ехали, занесло просто. Развернуло меня», — утверждает мужчина.
После ДТП исполнителю грозит административная ответственность за повреждение инфраструктуры и управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.
Возможные санкции включают штраф до 10 тысяч рублей по статье о повреждении дорог, до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев за нарушение правил установки номеров.
После ДТП на Зубовском бульваре рэпер Navai также выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы Ксении Добромиловой, которая снималась в его клипе «Девочка-война».
Девушка погибла ранее в тот же день под колесами мотоцикла во время съемок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
