Друг рэпера Navai рассказал, как они попали на Ferrari в ДТП в центре Москвы

После ДТП исполнителю грозит административная ответственность за повреждение инфраструктуры и управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

Возможные санкции включают штраф до 10 тысяч рублей по статье о повреждении дорог, до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев за нарушение правил установки номеров.

После ДТП на Зубовском бульваре рэпер Navai также выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы Ксении Добромиловой, которая снималась в его клипе «Девочка-война».

Девушка погибла ранее в тот же день под колесами мотоцикла во время съемок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

