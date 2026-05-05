Друг рэпера Navai рассказал, как они попали на Ferrari в ДТП в центре Москвы

Друг рэпера Navai по имени Рауф рассказал детали аварии на элитном спорткаре в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Находившийся в «Феррари» в момент аварии Рауф допустил, что причиной ДТП могло стать состояние колес. По его словам, машину просто занесло на дороге.

«Ехали, занесло просто. Развернуло меня», — утверждает мужчина.

Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре в Москве

После ДТП исполнителю грозит административная ответственность за повреждение инфраструктуры и управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

Возможные санкции включают штраф до 10 тысяч рублей по статье о повреждении дорог, до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев за нарушение правил установки номеров.

После ДТП на Зубовском бульваре рэпер Navai также выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы Ксении Добромиловой, которая снималась в его клипе «Девочка-война».

Девушка погибла ранее в тот же день под колесами мотоцикла во время съемок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

