Режиссер Данн: Россия планирует начать кинообмен с Индией и Бразилией

Россия намерена начать обмен культурными фильмами с Индией и Бразилией. Об этом рассказал режиссер, руководитель онлайн-кинотеатра «Ноль плюс» Николай Данн в беседе с ТАСС.

«Такая работа начинается с экспертами из Индии и Бразилии - с ними мы начинаем работу над проведением отборов фильмов для детей и молодежи», - поделился кинематографист.

Как отметил Данн, лучший формат для развития культурного кинообмена - офлайн-площадки. По словам режиссера, он попробовал сделать подобное в Сочи, где был проведен фестиваль «Евразия-кинофест». На смотре удалось собрать кинематографистов и представителей профильных ассоциаций из разных стран.

Между тем губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк предложила создавать патриотические мультфильмы в России по госзаказу, пишет 360.ru.

