На Кубани обломки БПЛА упали на 21 жилой дом и четыре предприятия
Обломки беспилотников упали более чем на 20 жилых домов и предприятий в Краснодарском крае. Об этом написал глава региона Вениамин Кондратьев на платформе «Макс».
«Известно о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на 4 предприятия... Развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек», - указал губернатор.
Муниципальная комиссия в ближайшее время начнет оценку последствий атаки БПЛА.
Ранее стало известно, что минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке сотен украинских беспилотников, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов
- Маск в шутку поинтересовался стоимостью Британии
- Демограф спрогнозировал трехкратное сокращение числа сел в России
- Путин: Россия не угрожает Японии
- «Обрекают на нищенство!» Продюсер Члиянц о цензуре, деньгах и страхах Лунгина
- В России в 2027 году планируют протестировать полностью беспилотные трамваи
- На Кубани задержали агента Киева, планировавшего теракт против сотрудника военкомата
- В Индонезии загорелся следовавший с Бали пассажирский паром
- Минпросвещения определило продолжительность перемен в школах
- Над Россией сбили 502 украинских беспилотника