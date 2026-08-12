На Кубани обломки БПЛА упали на 21 жилой дом и четыре предприятия

Обломки беспилотников упали более чем на 20 жилых домов и предприятий в Краснодарском крае. Об этом написал глава региона Вениамин Кондратьев на платформе «Макс».

В Новороссийске при атаке БПЛА погиб ребенок и пострадали восемь человек

«Известно о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на 4 предприятия... Развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек», - указал губернатор.

Муниципальная комиссия в ближайшее время начнет оценку последствий атаки БПЛА.

Ранее стало известно, что минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке сотен украинских беспилотников, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:Краснодарский КрайБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры