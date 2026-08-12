Над Россией сбили 502 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 500 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 502 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечает ведомство.
Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областях, пишет RT. Кроме того, дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом и водами Черного моря.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе отразили массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ.
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