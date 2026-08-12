В Новороссийске при атаке БПЛА погиб ребенок и пострадали восемь человек

Ребенок погиб, еще несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Новороссийске. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, ночью на Кубани отражали массированную атаку нескольких сотен украинских БПЛА. Ударам подверглись гражданские объекты и дома мирных жителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Темрюкском районе.

«В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок... Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь его родным», - написал Кондратьев на платформе «Макс».

Кроме того, при атаке получили ранения восемь человек, включая ребенка. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атаки украинских дронов пострадали три местных жителя, пишет 360.ru.

