В Новороссийске при атаке БПЛА погиб ребенок и пострадали восемь человек
Ребенок погиб, еще несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Новороссийске. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, ночью на Кубани отражали массированную атаку нескольких сотен украинских БПЛА. Ударам подверглись гражданские объекты и дома мирных жителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Темрюкском районе.
«В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок... Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь его родным», - написал Кондратьев на платформе «Макс».
Кроме того, при атаке получили ранения восемь человек, включая ребенка. Пострадавших госпитализировали.
Ранее в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атаки украинских дронов пострадали три местных жителя, пишет 360.ru.
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