СМИ: В Екатеринбурге Lamborghini сына миллиардера влетел в многоэтажку

В Екатеринбурге спорткар Lamborghini Aventador SVJ стоимостью 35 млн рублей влетел в многоэтажный жилой дом. Как сообщает Telegram-канал Shot, автомобиль зарегистрирован на миллиардера из списка Forbes, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, но за рулем находился его 20-летний сын Давид.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Молодой человек был трезв, в спорткаре сработала подушка безопасности со стороны водителя. В результате аварии пострадали три человека, включая самого Давида Алтушкина, который получил травму головы.

В Москве грузовик сбил пиар-директора журнала «Москвичка»

Двумя другими пострадавшими оказались молодые люди, сидевшие на крыльце магазина. Один из них, получивший ранение в зоне СВО и передвигавшийся на костылях, был госпитализирован, а второму помощь оказали на месте. На самом спорткаре числится пять неоплаченных штрафов на 9 тысяч рублей за превышение скорости.

Ранее Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеЕкатеринбургДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры