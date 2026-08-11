СМИ: В Екатеринбурге Lamborghini сына миллиардера влетел в многоэтажку

В Екатеринбурге спорткар Lamborghini Aventador SVJ стоимостью 35 млн рублей влетел в многоэтажный жилой дом. Как сообщает Telegram-канал Shot, автомобиль зарегистрирован на миллиардера из списка Forbes, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, но за рулем находился его 20-летний сын Давид.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Молодой человек был трезв, в спорткаре сработала подушка безопасности со стороны водителя. В результате аварии пострадали три человека, включая самого Давида Алтушкина, который получил травму головы.