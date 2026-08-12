Захарова: Германия и Япония возвращаются к массовой слежке за гражданами
Германия и Япония вернулись к практике массовой слежки за своими гражданами, от которой их «принудительно отучили» после Второй Мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Как отметила дипломат, в ФРГ приняли новый закон о полиции, который в том числе предоставит правоохранителям право на проверку документов без каких-либо оснований, прослушку телефонов и применение дронов. При этом в Японии раскрылась многолетняя слежка военных за гражданскими лицами, базирующаяся неподалеку от Токио полевая разведка составляла личные дела на жителей страны.
«По прошествии 81 года с момента краха предыдущих режимов Берлин и Токио действуют в унисон. Послевоенный внутригосударственный порядок... строился на принципе отсутствия инструментов массовой слежки за собственным населением, которая была одним из ключевых методов нацистов во времена концлагерей, геноцида и чудовищных экспериментов над людьми», - указала Захарова.
Дипломат напомнила, что ранее сопоставимые аппараты насилия были известны как Гестапо и Токко, и заключила, что «Ось зашевелилась».
Ранее представитель МИД заявила, что Запад не отреагировал на провокационное высказывание немецкого журналиста о необходимости убийства русских, так как подобные мысли считаются там приемлемыми, пишет Ura.ru.
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