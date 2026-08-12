В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после осадков
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чите из-за подтоплений домов и участков после проливных дождей. Об этом заявила глава города Инна Щеглова.
Градоначальник провела оперативное заседание КЧС, пишет RT.
«Принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории городского округа город Чита», - сообщила она в мессенджере «Макс».
Как отметила Щеглова, ведется откачка воды с подтопленных участков улично-дорожной сети и определение места забора грунта для отсыпки проблемных участков. Кроме того, специалисты занимаются очисткой или восстановлением коллекторов, очищают и дезинфицируют колодцы, жилые дома и территории.
Ранее в семи муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Казахстане не подтвердили взлом eGov и утечку данных 15 млн граждан
- Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов
- Маск в шутку поинтересовался стоимостью Британии
- Демограф спрогнозировал трехкратное сокращение числа сел в России
- Путин: Россия не угрожает Японии
- «Обрекают на нищенство!» Продюсер Члиянц о цензуре, деньгах и страхах Лунгина
- В России в 2027 году планируют протестировать полностью беспилотные трамваи
- На Кубани задержали агента Киева, планировавшего теракт против сотрудника военкомата
- В Индонезии загорелся следовавший с Бали пассажирский паром
- Минпросвещения определило продолжительность перемен в школах