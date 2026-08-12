В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после осадков

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чите из-за подтоплений домов и участков после проливных дождей. Об этом заявила глава города Инна Щеглова.

Градоначальник провела оперативное заседание КЧС, пишет RT.

«Принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории городского округа город Чита», - сообщила она в мессенджере «Макс».

Как отметила Щеглова, ведется откачка воды с подтопленных участков улично-дорожной сети и определение места забора грунта для отсыпки проблемных участков. Кроме того, специалисты занимаются очисткой или восстановлением коллекторов, очищают и дезинфицируют колодцы, жилые дома и территории.

Ранее в семи муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка.

