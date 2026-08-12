Рейс Хабаровск-Новосибирск вынужденно сел в Братске
Следовавший по маршруту Хабаровск - Новосибирск самолет Airbus A321neo совершил посадку в Братске из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Об этом говорится в сообщении аэропорта Братска.
Отмечается, что в полете начал вести себя неадекватно 35-летний пассажир, воздушное судно вынужденно село.
«Самолет со 198 пассажирами на борту совершил посадку в Братске в 10:55 (05:55 мск)», - указали в аэропорту.
Нарушителя порядка сняли с рейса, у трапа мужчину встретила транспортная полиция. Самолет прошел наземное обслуживание и дозаправку и продолжил путь в пункт назначения.
Ранее самолет, следовавший из Батуми в Пермь, экстренно сел в Екатеринбурге из-за технической неисправности одной из систем, пишет Ura.ru.
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