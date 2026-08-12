После атаки БПЛА в Новороссийске произошло обрушение путепровода
12 августа 202608:19
Юлия Савченко
Надземный путепровод обрушился в результате атаки БПЛА в Новороссийске. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.
ЧП произошло на улице Магистральной.
«Движение автотранспорта перекрыто, объезд - по улице Портовой либо через с.Кирилловка», - написал Кравченко на платформе «Макс».
Как отметил градоначальник, принимаются меры для скорейшего устранения последствий обрушения.
Ранее стало известно, что в Новороссийске при атаке БПЛА погиб восьмилетний ребенок, напоминает Ura.ru.
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