В Таганроге отразили массовую атаку БПЛА

Массовую атаку беспилотников отразили в Таганроге. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

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«Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА», — написал губернатор в Telegram.

Как отметил Голубев, последствия ЧП уточняются.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над Курском был сбит украинский дрон.

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