ФРГ выделила Украине 24,5 млн евро на восстановление объектов энергетики

Кредитные средства предоставлены через банк KfW. Об этом сообщил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России).

По его словам, деньги направят на ремонт высоковольтных объектов и строительство защитных сооружений. Кудрицкий уточнил, что компания получила уже 20 миллионов евро.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении половины объектов энергетической системы страны. Чиновник констатировал, что некоторые из них полностью разрушены, отмечает «Радиоточка НСН».

