ФРГ выделила Украине 24,5 млн евро на восстановление объектов энергетики
Германия выделила компании «Укрэнерго» 24,5 миллиона евро на восстановление инфраструктуры.
Кредитные средства предоставлены через банк KfW. Об этом сообщил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России).
По его словам, деньги направят на ремонт высоковольтных объектов и строительство защитных сооружений. Кудрицкий уточнил, что компания получила уже 20 миллионов евро.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении половины объектов энергетической системы страны. Чиновник констатировал, что некоторые из них полностью разрушены, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru