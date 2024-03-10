В Тосненском районе Ленобласти уничтожили беспилотник

На территории Ленинградской области сбили беспилотник самолетного типа, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко.

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Дрон обнаружили посты наблюдения. Был введен режим закрытого воздушного пространства.

Летательный аппарат уничтожили в районе поселка Форносово Тосненского района. Жертв и разрушений нет, уточнил губернатор.

Ранее в воскресенье силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Новгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиЛенинградская Область

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