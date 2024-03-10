В Тосненском районе Ленобласти уничтожили беспилотник
10 марта 202418:42
На территории Ленинградской области сбили беспилотник самолетного типа, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко.
Дрон обнаружили посты наблюдения. Был введен режим закрытого воздушного пространства.
Летательный аппарат уничтожили в районе поселка Форносово Тосненского района. Жертв и разрушений нет, уточнил губернатор.
Ранее в воскресенье силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Новгородской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер Рудченко усомнился, что Киркоров будет исполнять патриотические песни
- В Арканзасе при стрельбе на вечеринке погибли три человека
- CNN: российские авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили оборону ВСУ
- Певица Лариса Долина заявила об отказе от одежды иностранных брендов
- В Казани обрушился козырек магазина
- В Тосненском районе Ленобласти уничтожили беспилотник
- РПЛ одобрила запуск трансляций матчей на территории Китая
- Безрукова освистали в Петербурге за критику фигуриста Алиева
- Росавиация сообщила об ограничении работы аэропорта Пулково
- В районе Антальи произошло землетрясение магнитудой 4,7
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru