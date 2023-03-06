Малофеев узнал о попытке покушения на него от охраны

Бизнесмен, основатель холдинга «Царьград» Константин Малофеев рассказал, что узнал о попытке покушения от охраны. Об этом он сообщил, находясь в эфире телеканала «Царьград».

Он поблагодарил свою охрану, а также оперативную группу ФСБ, которая занимается этим делом. Подробности Малафеев рассказывать не стал, пояснив это тем, что расследование этого дела продолжается.

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Малафеев утверждает, что был готов к попыткам покушения на него, поэтому у него есть охрана. Бизнесмен также заявил, что «не собирается останавливаться», выразив уверенность, что «мы воюем за правду».

Покушение не повлияет на его «патриотическую позицию», написал также сегодня бизнесмен в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на Малофеева. По данным ведомства, злоумышленники собирались взорвать его автомобиль по схеме убийства Дарьи Дугиной, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ФСБПокушение
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