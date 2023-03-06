Малофеев узнал о попытке покушения на него от охраны

Бизнесмен, основатель холдинга «Царьград» Константин Малофеев рассказал, что узнал о попытке покушения от охраны. Об этом он сообщил, находясь в эфире телеканала «Царьград».

Он поблагодарил свою охрану, а также оперативную группу ФСБ, которая занимается этим делом. Подробности Малафеев рассказывать не стал, пояснив это тем, что расследование этого дела продолжается.