Экс-последовательница саентологов в России рассказала о давлении и «лечении»
Бывшая последовательница «Международной церкви саентологов»* Мария Канатаева рассказала РЕН ТВ о методах объединения и финансовом давлении на участников. Она несколько лет работала там под прикрытием фонда «Защитим детей от наркотиков».
По ее словам, главной целью структуры была максимальная «откачка» денег у членов организации под предлогом спасения мира. Участников заставляли вносить пожертвования. Минимальный взнос начинался от $100. Если человек не мог дать нужную сумму, к нему применяли «этическую программу» с дополнительными платными проверками на безопасность.
Канатаева подчеркнула, что методы «оздоровления» могли привести к летальному исходу. Практикующих заставляли употреблять витамины в огромных дозах без медицинского контроля. Женщина добавила, что во время такого «лечения» она сильно похудела и «начала умирать».
Руководитель российской ячейки саентологов Елена Кротова отрицает ведение запрещенной деятельности. Она говорит, что занимается только благотворительностью и антинаркотическим движением, а саентологическую литературу хранит дома для личного пользования.
Кротова заявила, что приводить новых людей в нежелательное объединение нельзя. Плюс сама обращалась к прокурору по этому вопросу, уточнила женщина.
Канатаева же настаивает, что волонтерство и распространение антинаркотических брошюр служили инструментом для втягивания новых людей в учение, несмотря на запрет.
Ранее ФСБ нагрянула к саентологам в Петербурге и Москве.
* В 2021 году Генпрокуратура признала нежелательной деятельность ключевых международных организаций саентологов, в том числе «Всемирный институт саентологических предприятий» и «Библиотеку Л. Рона Хаббарда».
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