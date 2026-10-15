Намин назвал условие для проведения нового фестиваля мира в Москве

Намин объяснил, что в следующем году может собрать фестиваль, подобный тому, что проводил в Лужниках в 1989 году. Он пообещал привезти исполнителей, если почувствует, что удастся что-то изменить к лучшему. Делать это формально смысла не видит.



Продюсер добавил, что у него колоссальный опыт проведения крупных культурных акций по всему миру — от США до Китая и Франции. Сейчас его команда готовит документальный фильм на основе архивов тех лет. Уже отсняли огромное количество материала, заявил музыкант.

