Намин назвал условие для проведения нового фестиваля мира в Москве
Продюсер, режиссер и музыкант Стас Намин заявил NEWS.ru, что готов снова организовать в Москве фестиваль с участием мировых суперзвезд. По его словам, событие должно реально повлиять на международную обстановку.
Намин объяснил, что в следующем году может собрать фестиваль, подобный тому, что проводил в Лужниках в 1989 году. Он пообещал привезти исполнителей, если почувствует, что удастся что-то изменить к лучшему. Делать это формально смысла не видит.
Продюсер добавил, что у него колоссальный опыт проведения крупных культурных акций по всему миру — от США до Китая и Франции. Сейчас его команда готовит документальный фильм на основе архивов тех лет. Уже отсняли огромное количество материала, заявил музыкант.
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