Врач объяснила, какие продукты стоит включить в рацион осенью
Врач общей практики Елена Павлова рассказала «ФедералПресс», что осенний рацион должен быть теплым, сытным и богатым витаминами. По ее словам, организм в этот период особенно нуждается в поддержке.
В первую очередь специалист рекомендует включить сезонные овощи — тыкву, кабачки, морковь, свеклу, капусту, репу, пастернак и батат. Они богаты бета-каротином, клетчаткой и антиоксидантами, поддерживают иммунитет и пищеварение.
В рацион стоит добавить фрукты и ягоды: яблоки, груши, сливы, виноград, клюкву, бруснику, облепиху и шиповник. В них есть витамины C, P, K, пектины и органические кислоты. Они укрепляют сосуды и помогают противостоять инфекциям. Шиповник и облепиху врач называет чемпионами по витамину C. Их можно заваривать с чаем или добавлять в морсы.
Белковая пища осенью тоже должна быть теплой и легкоусвояемой. Речь идет об индейке, курице, кролике, нежирной рыбе, особенно северных сортов, яйцах и бобовых. Причем водные обитатели богаты омегой-3. Она поддерживает работу мозга, сердца и сосудов и помогает справляться с сезонной хандрой.
Также в рационе нужны крупы и цельные злаки — гречка, овсянка, булгур, киноа, коричневый рис. Они дают энергию и витамины группы B. Полезны растительные масла, орехи и семена льна или чиа. Не стоит забывать про специи и согревающие напитки: имбирь, куркуму, корицу, гвоздику и перец, травяные чаи, настои шиповника и облепихи, какао и цикорий. Холодные и большое количество сырых продуктов врач советует ограничить.
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